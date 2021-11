HANetf nomme son premier responsable des ventes pour la France

(NEWSManagers.com) - HANetf fait un grand pas vers le marché français. Le producteur britannique de fonds indiciels cotés vient de nommer Yann Hericotte au poste nouvellement créé de responsable des ventes en France.

Celui-ci arrive d'Avalon Capital Markets, où il dirigeait le négoce des ventes d'actions d'ETF depuis 2017. Il était également responsable de la gestion des relations suivies avec plus de 50 clients institutionnels dans le monde. Auparavant, il fut gérant de fortune chez LCL Private Banking.

La société, déjà présente sur de grands marchés européens, comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, et l'Italie, compte désormais coter ses ETF dans l'Hexagone. " Nous avions toujours pensé que la France serait un marché difficile, en raison de la forte implication des banques sur les ETF. Nous avons d' abord préféré faire grandir la marque et établir un historique de performance. Maintenant, nous sommes prêts ! Nous lancerons aussi nos ETF en France, alors que pour le moment, ils ne sont cotés qu' à Londres, Francfort et Milan (et un peu en Suisse)" , avait déclaré Hector McNeil, le co-fondateur et co-directeur général de la société, dans une interview accordée à Newsmanagers cet été.

La firme indique par ailleurs être en discussion " avec un nombre important de gestionnaires d'actifs français intéressés par l'utilisation des services en marque blanche de l'entreprise" .

Les encours d'HANetf viennent de dépasser les trois milliards de dollars, quatre ans après sa création.