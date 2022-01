HANetf lance un ETF sur Internet et l' e-commerce dans les marchés frontières

(NEWSManagers.com) - HANetf lance un nouvel ETF sur l'Internet et le commerce en ligne dans les marchés frontières, le FMQQ Next Frontier Internet & Ecommerce ESG-S Ucits ETF (ticker : FMQQ). Cet ETF est le fruit d'une nouvelle collaboration avec Kevin T. Carter, fondateur d'EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce Ucits ETF, que les deux partenaires ont lancé ensemble.

Le nouveau fonds sera coté sur la Bourse de Londres, Deutsche Börse, Borsa Italiana et Euronext Paris ce 11 janvier. Il s'agira ainsi du dix-huitième ETF de la société sur Euronext Paris, sachant que la société d'ETF en marque blanche s'est tout récemment lancée sur le marché français.

L'ETF FMQQ offrira aux investisseurs une exposition ciblée aux sociétés non chinoises qui font partie de l'EMQQ Emerging Markets Internet and Ecommerce Ucits ETF qui vient de célébrer son troisième anniversaire en Europe. Les marchés auxquels l'ETF est exposé sont notamment l'Inde, le Brésil, le Mexique, la Russie, la Turquie, le Nigéria et l'Indonésie.

Le nouveau fonds est actuellement composé de 60 valeurs, comme le MercadoLibre d'Argentine, Sea Limited, une " super application " singapourienne, Zomato, une application de livraison de nourriture indienne, et Jumia qui a été surnommée l'Amazonie de l'Afrique.