HANetf cote trois nouveaux ETF à la Bourse de Paris

(NEWSManagers.com) - HANetf, le fournisseur de fonds indiciels cotés (ETF), vient d’annoncer ce 7 mars la cotation de trois nouveaux ETF dans l’économie spatiale, l’écosystème blockchain, et les entreprises aériennes sur Euronext Paris. Destinés aux investisseurs français, il s’agit des ETF dénommés Procure Space Ucits, ETC Group Digital Assets et Blockchain Equity Ucits et U.S. Global Jets Ucits.

Le premier ETF, Procure Space Ucits, investit dans les acteurs clés de l’économie spatiale tels que les opérateurs de satellites et le matériel ainsi que le tourisme spatial et l’hôtellerie.

Le deuxième ETF, dénommé ETC Group Digital Assets et Blockchain Equity Ucits, investit dans les entreprises avec des opérations commerciales dans le domaine des technologies blockchain. Il comprend également le minage de crypto-monnaies, le trading et les échanges de crypto-monnaies.

Le troisième ETF, U.S. Global Jets Ucits, vise à investir dans l’industrie mondiale du transport aérien, dont les opérateurs aériens et les fabricants d'avions au niveau mondial. Un fonds homologue américain coté à New York comptait plus de 3 milliards de dollars d’actifs sous gestion.