Hamilton Global: un placement privé réalisé

(CercleFinance.com) - La société d'investissement Hamilton Global Opportunities annonce avoir levé avec succès près de 7,8 millions d'euros ce 23 décembre auprès d'investisseurs internationaux à un prix de 43,20 euros par action, en ligne avec le cours de clôture du 30 décembre.



Cette nouvelle émission lui permet de renforcer son portefeuille d'investissements et de continuer à accélérer le déploiement d'investissements stratégiques à l'échelle mondiale dans des entreprises en phase de croissance avancée et axées sur la technologie.



Un nombre total de 180.509 nouvelles actions ordinaires ont été émises en faveur d'investisseurs qualifiés dans le cadre de ce placement privé. Leur règlement-livraison ainsi que leur admission sur Euronext Growth sont prévus pour ce 31 décembre.





