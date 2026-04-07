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Halozyme progresse alors que Vertex signe un accord mondial sur la technologie d'administration de médicaments
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 14:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Les actions de la société d'administration de médicaments Halozyme Therapeutics HALO.O augmentent de 3 % à 64,93 $ avant le marché

** La société déclare avoir signé un accord de licence exclusif avec Vertex Pharmaceuticals VRTX.O pour sa technologie Hypercon, qui permet d'injecter des médicaments dans de plus petits volumes

** La société indique que Vertex versera à Halozyme un montant initial de 15 millions de dollars, avec la possibilité de paiements d'étape supplémentaires

** Halozyme recevra également des redevances sur les ventes de tout produit développé à l'aide de la technologie

** Vertex peut utiliser la technologie Hypercon pour un maximum de trois cibles médicamenteuses

** La technologie vise à faciliter la prise de médicaments à domicile par les patients

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~6% depuis le début de l'année

Valeurs associées

HALOZYME THERAPE
63,0800 USD NASDAQ 0,00%
VERTEX PHARMACEU
434,3000 USD NASDAQ 0,00%
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