Chili : démission du patron de Nova Andino, géant du lithium

Maximo Pacheco à Rancagua, au Chili, le 10 février 2026. ( AFP / RODRIGO ARANGUA )

Máximo Pacheco, président du conseil d'administration de Nova Andino Litio, gigantesque entreprise chilienne, en partie publique, spécialiste du lithium, a démissionné lundi de ses fonctions à la suite de divergences avec le gouvernement d'extrême droite de José Antonio Kast.

Le Chili possède les plus grandes réserves prouvées de lithium au monde et est, après l'Australie, le deuxième plus grand producteur mondial de ce métal, utilisé pour la fabrication de batteries de voitures électriques.

M. Pacheco a démissionné le jour même de la fin de son mandat de quatre ans à la présidence de Codelco, l'entreprise publique chilienne et plus grand producteur de cuivre au monde.

Codelco s'était vu confier l'exploitation du lithium, pour laquelle il s'était associé à la société privée SQM afin de créer en décembre la société Nova Andino, représentant aujourd'hui 14% de la production mondiale de lithium.

Alors qu'il était prévu que M. Pacheco se consacre à la direction de Nova Andino Litio après avoir quitté Codelco, il a décidé de démissionner et dénoncé une " offensive" menée contre lui par le gouvernement.

"Comme je ne souhaite pas susciter une polémique détestable (...) j'ai décidé de présenter ma démission irrévocable du poste de directeur de Nova Andino Litio", a annoncé M. Pacheco dans une lettre adressée à l’entreprise et diffusée dans la presse.

Le gouvernement a critiqué la gestion de Codelco par M. Pacheco, l'accusant d'être responsable de problèmes relatifs à la sécurité et la production du géant minier.

"Nous évaluons la décision de Máximo Pacheco de quitter la présidence de Nova Andino Litio. (...) Une nouvelle étape s'ouvre, qui doit être marquée par l'excellence de la gestion", a déclaré le ministre des Mines, Daniel Mas, dans un message publié sur X.