Halliburton : tente de nouveau d'effacer la résistance à 43$

(CercleFinance.com) - Halliburton tente de nouveau d'effacer la résistance cruciale des 43$, testée les 18 janvier, 19 septembre puis de nouveau le 13 octobre.

En cas de succès, le titre s'ouvrirait le chemin des 56$ (résistance remontant à la fin janvier 2018) puis des 58,5$ (résistance remontant à la fin janvier 2017).





Valeurs associées HALLIBURTON NYSE +1.50%