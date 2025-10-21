Halliburton: résultats en recul au troisième trimestre mais supérieurs aux attentes

Le groupe de services pétroliers américain Halliburton a publié mardi un bénéfice net et un chiffre d'affaires en repli au troisième trimestre, mais il a connu une embellie sur son principal marché, l'Amérique du Nord.

( AFP / MIRA OBERMAN )

Sur cette période, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires en léger recul (-1,7%) à 5,6 milliards de dollars, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué. C'est au-dessus des anticipations d'un consensus d'analystes interrogé par Bloomberg.

Le contexte géopolitique et la guerre commerciale ont fait peser des incertitudes sur la croissance mondiale des derniers mois, avec des répercussions potentielles sur la demande dans le secteur pétrolier.

Toutefois, au troisième trimestre, les revenus de Halliburton ont cessé leur décrue en Amérique du Nord: ils s'affichent quasi stables sur un an pour la région, à 2,4 milliards de dollars. C'est même une progression de 5% par rapport au deuxième trimestre, due à la croissance des activités de stimulation des puits aux États-Unis et au Canada.

A l'international, les revenus sont également stables à 3,2 milliards de dollars, avec un recul du chiffre d'affaires au Moyen-Orient, compensé par une petite hausse en zone Europe/Afrique grâce notamment à l'activité plus forte en Namibie.

Le bénéfice net a, lui, lourdement chuté (-97% sur un an) à 18 millions de dollars. Il a été pénalisé par une charge de près de 400 millions de dollars, liée à des dépréciations d'actifs et à des coûts liés à des licenciements.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée privilégiée par les marchés, il s'affiche en repli moins marqué à 0,58 dollar (-20,5% sur un an), là aussi au-dessus d'un consensus d'analystes interrogés par Bloomberg.

Dans les échanges électroniques préalables à l'ouverture de la Bourse de New York, le tire d'Halliburton prenait 4,2% aux alentours de 12H10 GMT.