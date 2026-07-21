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Halliburton recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 15:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

21 juillet - ** L'action de la société de services pétroliers Halliburton HAL.N recule de 7 % à 32,63 dollars

** HAL indique que son chiffre d'affaires au Moyen-Orient a chuté de près de 11 % pour s'établir à 1,3 milliard (XX milliards d'euros) de dollars au deuxième trimestre, pénalisé par le ralentissement de l'activité pétrolière au Koweït, en Irak et au Qatar

** Le chiffre d'affaires en Amérique du Nord est resté stable à 2,28 milliards (XX milliards d'euros) de dollars, principalement en raison d'une baisse de l'activité dans le secteur des produits chimiques spécialisés aux États-Unis

** HAL prévoit une baisse de 3 % à 5 % de son chiffre d’affaires lié au forage et à l’évaluation au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent

** La société prévoit une légère baisse du chiffre d’affaires au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent en Amérique latine, en Europe et en Afrique

** La société prévoit une croissance de ses activités internationales hors Moyen-Orient de l'ordre d'un faible pourcentage à deux chiffres en glissement annuel

** Toutefois, le chiffre d’affaires en Amérique latine a progressé de près de 15 % pour atteindre 1,12 milliard (XX milliards d'euros) de dollars

** La société indique que la marge suit une trajectoire positive en Amérique du Nord, grâce à l’ajout de plates-formes de forage et au comblement des « espaces blancs »

** HAL affiche un bénéfice par action ajusté de 55 cents pour le trimestre clos le 30 juin; les analystes tablaient en moyenne sur 54 cents, selon les données compilées par LSEG

**En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action affiche une hausse de 15,4 % depuis le début de l'année

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