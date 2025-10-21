Halliburton progresse grâce à la demande soutenue en Amérique du Nord, qui génère un bénéfice du T3 supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 octobre - ** Les actions de la société de services pétroliers Halliburton HAL.N augmentent de 1,2 % à 22,90 $ avant le marché
** HAL affiche un bénéfice par action de 58 cents au troisième trimestre, contre des prévisions de 50 cents par action – données compilées par LSEG
** Le chiffre d'affaires trimestriel du segment Amérique du Nord s'est élevé à 2,4 milliards de dollars, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 2,17 milliards de dollars
** Cependant, le revenu trimestriel total de HAL a chuté à 5,6 milliards de dollars, contre 5,7 milliards de dollars il y a un an
** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 16,8 % depuis le début de l'année
