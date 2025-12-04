Halliburton nomme Shannon Slocum directeur général des opérations
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 15:03
Relevant du directeur général Jeff Miller, il supervisera les opérations mondiales, le développement commercial, la santé-sécurité-environnement et les technologies du groupe. "Le moment est venu de confier les opérations à Shannon afin que je puisse concentrer mes efforts sur l'avancement stratégique de long terme", a commenté Jeff Miller.
Shannon Slocum, auparavant président de la zone Eastern Hemisphere, a occupé de nombreuses fonctions de direction depuis son arrivée en 2005, couvrant le développement commercial, le marketing, les services de cimentation et des rôles liés à la technologie et aux opérations.
Au 1er janvier 2026, il sera remplacé à la tête de l'Eastern Hemisphere par Rami Yassine, actuellement vice-président senior pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Entré chez Halliburton en 2002, Rami Yassine a exercé des responsabilités de management en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, notamment au sein des divisions Forage, Évaluation et Production.
Halliburton gagne 0,5% en préouverture à New York.
Valeurs associées
|27,480 USD
|NYSE
|+0,24%
A lire aussi
-
L'armée israélienne a déclaré jeudi avoir tué une quarantaine de combattants du Hamas qui étaient piégés dans des tunnels situés sous Rafah, ville du sud de la bande de Gaza désormais sous contrôle israélien. Parmi les suspects tués figurent au moins trois commandants ... Lire la suite
-
Contrôles techniques annuels pour les voitures de plus de 10 ans : les États membres de l'UE rejettent la proposition de la Commission européenne
Selon l'exécutif européen, quelque 19.800 personnes ont été tuées dans des accidents sur les routes du Vieux continent l'an dernier. Les ministres européens des Transports ont rejeté jeudi 4 décembre la proposition de la Commission européenne consistant à rendre ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert jeudi sur une note globalement stable, les investisseurs reprenant leur souffle après les récents sommets des indices dans un contexte d'anticipation de baisses des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, ... Lire la suite
-
Israël a de nouveau bombardé jeudi le sud du Liban, disant viser des sites du Hezbollah pro-iranien qu'elle accuse de se réarmer, au lendemain des premières discussions directes depuis plusieurs décennies entre des représentants des deux pays. L'armée israélienne ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer