Halliburton : fuse vers 24,8$, renoue avec ses sommets de début octobre
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 15:53

Dopé par ses profits, Halliburton fuse de +10% à la hausse, jusque vers vers 24,8$, et renoue avec ses sommets de début octobre.
Le franchissement des 24,6$ marquerait la sortie d'un canal baissier issu du sommet des 41,2$ du 9 avril 2024, avec 2 nouvelles cibles haussières à 26 puis 27$ (ex-resistance du 20 février)

Valeurs associées

HALLIBURTON
24,665 USD NYSE +9,09%
