Halliburton: bon trimestre, mais les prévisions déçoivent information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 14:10









(CercleFinance.com) - Halliburton a fait état mercredi d'un bénéfice plus élevé que prévu au quatrième trimestre grâce à l'international, mais aussi mis en garde contre un accès de faiblesse de ses activités en Amérique du Nord cette année.



Le fournisseur de services aux compagnies pétrolières a dégagé sur les trois derniers mois de l'année 2024 un bénéfice net de 615 millions de dollars, soit 70 cents par action, contre 571 millions de dollars, ou 0,65 dollar par titre, un an plus tôt.



En excluant les éléments exceptionnels, son bénéfice par action (BPA) atteint 0,73 dollar, dépassant les 68 centimes prévus en moyenne par les analystes.



Son chiffre d'affaires s'est replié à 5,6 milliards, à comparer avec 5,7 milliards de dollars un an auparavant, en ligne avec le consensus.



A la différence de son concurrent SLB, qui s'est montré confiant vendredi dernier quant à la poursuite du 'supercycle' actuel dans le secteur, Halliburton a déclaré s'attendre à ce que le marché nord-américain s'inscrive en repli séquentiel en 2025, après un repli de 7% au 4ème trimestre.



L'action Halliburton, qui a perdu 14% au cours des 12 derniers mois, lâchait plus de 2% mercredi matin en cotations avant-Bourse dans le sillage de ces prévisions.





