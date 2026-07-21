Halliburton bat légèrement le consensus au 2e trimestre

Halliburton publie un BPA de 0,55 USD au titre de son 2e trimestre 2026, stable en comparaison annuelle et légèrement supérieur au consensus de marché, qui était de 0,54 USD. Le groupe fait également état d'un résultat opérationnel ajusté en repli de 6%, à 683 MUSD, représentant une marge de 12%.

À 5,71 MdsUSD, les revenus du groupe de services parapétroliers ont augmenté de 3,7% en comparaison annuelle. Par rapport au 1er trimestre 2026, ils ont progressé de 5,8%, une croissance portée notamment par l'Amérique du Nord ( 7%) et la région Europe-Afrique ( 19%).

"Les perspectives mondiales de l'entreprise sont solides", juge le PDG Jeff Miller, qui s'attend à ce que les technologies différenciées et la proposition de valeur du groupe favorisent la croissance de son chiffre d'affaires et l'amélioration de ses marges.

Halliburton affirme observer une croissance de la demande pour ses services et technologies dans toutes les régions internationales où il est présent, et dit anticiper des améliorations progressives en Amérique du Nord tout au long de l'année.