Haleon: taille dans son objectif de croissance 2025, le titre recule information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 11:21









(Zonebourse.com) - Haleon a enregistré une hausse de son bénéfice net part du groupe pour le premier semestre 2025, à 806 millions de livres, contre 726 millions un an plus tôt. En revanche, le chiffre d'affaires a légèrement reculé, à 5,48 milliards de livres contre 5,69 milliards l'an dernier, en raison d'une demande moins dynamique en Amérique du Nord, notamment sur le marché de l'hygiène bucco-dentaire.



Le fabricant du dentifrice Sensodyne a ainsi revu à la baisse sa prévision de croissance organique annuelle, désormais fixée à 3,5%, contre une fourchette de 4% à 6% précédemment.



Malgré ce ralentissement, le conseil d'administration a décidé d'augmenter légèrement le dividende intérimaire, à 0,022 livre par action, contre 0,02 livre l'an dernier.



L'excédent brut d'exploitation ajusté pour le premier semestre atteint 1,24 milliard de livres, légèrement au-dessus des attentes du consensus (1,22 milliard). Haleon anticipe pour le reste de l'année une progression du résultat opérationnel dans le haut de la fourchette à un chiffre.



A moyen terme, à partir de 2026, le groupe maintient ses ambitions de croissance organique annuelle de 4% à 6%, avec une amélioration continue de la rentabilité, à taux de change constant.



L'action limitait son repli à 1,4% jeudi à la Bourse de Londres après ces annonces après avoir ouvert sur des pertes de l'ordre de 4%.







