Haleon: 60,5 millions d'actions rachetées auprès de Pfizer

(CercleFinance.com) - Haleon a annoncé mardi avoir racheté à Pfizer quelque 60,5 millions d'actions ordinaires composant son propre capital pour un montant d'environ 230 millions de livres sterling (environ 275 millions d'euros).



L'entreprise britannique spécialisée dans la santé grand public, ancienne filiale commune de GSK et Pfizer, indique que cette transaction hors marché s'est réalisée sur la base d'un prix unitaire de 380 pence.



A titre de comparaison, le cours de Bourse de Haleon avait clôturé à 392,9 pence hier soir.



Sur le montant racheté, la société prévoit d'annuler quelque 30,2 millions de titres, pour un montant de 114,6 millions de livres, ce qui l'amène à considérer que son récent programme de rachat d'actions est désormais conclu.



L'opération s'inscrit dans le cadre d'un placement plus large bouclé par Pfizer auprès de grands investisseurs institutionnels, portant au total sur 540 millions d'actions Haleon, soit 5,9% du capital, pour quelque 2,1 milliards de livres (2,5 milliards d'euros).



Suite à toutes ces transactions, la participation de Pfizer au sein de Haleon devrait ainsi être ramenée de 22,6% à 15%.



Cotée à la Bourse de Londres, l'action Haleon reculait de 0,3% mardi matin dans le sillage de ces annonces.





Valeurs associées HALEON 390,05 GBX LSE -0,73%