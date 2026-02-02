Hain Celestial progresse après la conclusion d'un accord de 115 millions de dollars portant sur la vente de son activité "snacks" en Amérique du Nord

2 février - ** Les actions du fabricant de produits biologiques et naturels Hain Celestial HAIN.O sont en hausse de ~12% à 1,36 $ avant la mise sur le marché

** La société vend son activité de snacks en Amérique du Nord à Snackruptors, un fabricant de snacks appartenant à une famille canadienne, pour 115 millions de dollars en espèces

** HAIN déclare que la vente lui permettra de se concentrer sur ses catégories principales et sur des marchés plus rentables

** Elle ajoute que ses catégories en Amérique du Nord comprendront à l'avenir le thé, le yaourt, les produits pour bébés et enfants et ses offres de préparation de repas

** Le produit de la transaction sera utilisé pour réduire la dette, ce qui renforcera la position financière de l'entreprise et son profil d'endettement" - Alison Lewis, directrice générale de l'entreprise

** La transaction devrait être finalisée d'ici le 28 février de cette année

** HAIN a chuté de près de 83 % en 2025