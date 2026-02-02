 Aller au contenu principal
Hain Celestial progresse après la conclusion d'un accord de 115 millions de dollars portant sur la vente de son activité "snacks" en Amérique du Nord
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 14:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 février - ** Les actions du fabricant de produits biologiques et naturels Hain Celestial HAIN.O sont en hausse de ~12% à 1,36 $ avant la mise sur le marché

** La société vend son activité de snacks en Amérique du Nord à Snackruptors, un fabricant de snacks appartenant à une famille canadienne, pour 115 millions de dollars en espèces

** HAIN déclare que la vente lui permettra de se concentrer sur ses catégories principales et sur des marchés plus rentables

** Elle ajoute que ses catégories en Amérique du Nord comprendront à l'avenir le thé, le yaourt, les produits pour bébés et enfants et ses offres de préparation de repas

** Le produit de la transaction sera utilisé pour réduire la dette, ce qui renforcera la position financière de l'entreprise et son profil d'endettement" - Alison Lewis, directrice générale de l'entreprise

** La transaction devrait être finalisée d'ici le 28 février de cette année

** HAIN a chuté de près de 83 % en 2025

Valeurs associées

HAIN CELESTIAL G
1,2100 USD NASDAQ 0,00%
