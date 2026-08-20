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Haffner Energy publie des informations sur ses BSA
information fournie par Zonebourse 20/08/2026 à 08:12
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La société spécialisée dans les solutions de décarbonation annonce l'exercice de 2 586 207 BSA (bons de souscription d'actions), débouchant sur l'émission d'un nombre équivalent d'actions nouvelles au prix de souscription de 0,29 euro par titre.

Cette opération permet à Haffner Energy d'encaisser un apport en trésorerie immédiatement disponible de 750 000 euros, venant renforcer ses fonds propres et réduire ses besoins en financements futurs. La création de ces actions nouvelles représente une dilution limitée à 1,45% du capital.

Ces bons provenaient du contrat de financement sous forme d'OCEANE-BSA souscrit le 3 novembre 2025 auprès du fonds Hanover Square Investments 1, un programme de 4,8 millions d'euros arrivé à son terme le 19 mai 2026.

La dilution potentielle liée à ces BSA ayant été communiquée au marché dès leur émission en 2025, elle était déjà intégrée par les analystes dans le calcul du capital pleinement dilué.

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