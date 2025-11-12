 Aller au contenu principal
Haffner Energy participe à un projet de biométhanol en Californie
information fournie par AOF 12/11/2025 à 18:16

(AOF) - Le module Synoca de 20 MW de Haffner Energy a été choisi par le développeur de projet OroCarbo pour un projet de biométhanol de 100 tonnes par jour en Californie. Il utilisera de surcroît la technologie de conversion du gaz de synthèse en méthanol de Maverick Synfuels. Le biométhanol produit doit être utilisé principalement pour décarboner les transports maritimes, qui constituent une part importante de l'économie californienne. La mise en service de l'installation est prévue d'ici le début de l'année 2028.

Le développeur de projet, OroCarbo, est basé à Oroville, en Californie, où les terres agricoles de la vallée centrale de Californie rencontrent les contreforts des montagnes de la Sierra Nevada.

Les résidus forestiers, issus de l'entretien des forêts destiné à prévenir les incendies de forêt, et les déchets agricoles, en particulier issus des vastes vergers qui caractérisent le paysage local, permettront facilement à l'usine de méthanol d'atteindre son objectif de 100 tonnes par jour.

Le projet nécessitera deux modules Synoca de 20 MW fournis par Haffner Energy pour convertir les résidus de biomasse en gaz de synthèse. Ces modules seront intégrés à la technologie de conversion du gaz de synthèse en méthanol de Maverick Synfuels, en une seule installation.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

HAFFNER ENERGY
0,1040 EUR Euronext Paris -3,53%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

