Haffner Energy participe à un projet de biométhanol en Californie

(AOF) - Le module Synoca de 20 MW de Haffner Energy a été choisi par le développeur de projet OroCarbo pour un projet de biométhanol de 100 tonnes par jour en Californie. Il utilisera de surcroît la technologie de conversion du gaz de synthèse en méthanol de Maverick Synfuels. Le biométhanol produit doit être utilisé principalement pour décarboner les transports maritimes, qui constituent une part importante de l'économie californienne. La mise en service de l'installation est prévue d'ici le début de l'année 2028.

Le développeur de projet, OroCarbo, est basé à Oroville, en Californie, où les terres agricoles de la vallée centrale de Californie rencontrent les contreforts des montagnes de la Sierra Nevada.

Les résidus forestiers, issus de l'entretien des forêts destiné à prévenir les incendies de forêt, et les déchets agricoles, en particulier issus des vastes vergers qui caractérisent le paysage local, permettront facilement à l'usine de méthanol d'atteindre son objectif de 100 tonnes par jour.

Le projet nécessitera deux modules Synoca de 20 MW fournis par Haffner Energy pour convertir les résidus de biomasse en gaz de synthèse. Ces modules seront intégrés à la technologie de conversion du gaz de synthèse en méthanol de Maverick Synfuels, en une seule installation.

AOF - EN SAVOIR PLUS