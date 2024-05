Haffner Energy dévoile son projet Paris-Vatry SAF

(AOF) - Paris-Vatry SAF est un nouveau projet de production de carburant d’aviation durable (SAF) porté par Haffner Energy. Ce projet est destiné à répondre à la demande exponentielle de décarbonation du transport aérien. Développé en collaboration avec plusieurs partenaires publics et privés, Paris-Vatry SAF sera installé à l’aéroport de Paris-Vatry dans le département de la Marne en Région Grand-Est.

Paris-Vatry SAF aura une capacité de production initiale de 30 000 tonnes de SAF par an, avec l'option d'un doublement de la production à 60 000 tonnes. Un triplement à 90 000 tonnes par an pourra aussi être réalisé par l'addition de modules dans le cadre d'une seconde phase du projet.

Ce projet contribuera à répondre aux obligations réglementaires en matière de décarbonation de l'aviation en Europe. Plusieurs compagnies aériennes ont déjà exprimé un intérêt marqué pour le SAF produit à Paris-Vatry, en raison notamment de la proximité d'aéroports internationaux majeurs, en premier lieu Paris-Charles de Gaulle, mais aussi Luxembourg et Bruxelles. Plusieurs acteurs du secteur ont marqué un intérêt pour investir dans ce projet.

