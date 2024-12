Haffner Energy creuse ses pertes au premier semestre

(AOF) - "Le premier semestre de l’exercice 2024-2025 demeure peu significatif sur le plan de l’activité" a expliqué Haffner Energy. Cette période clos le 30 septembre 2024 s’achève pour le groupe sur un chiffre d’affaires très légèrement positif à 207000 euros, provenant essentiellement de la consolidation de la société Jacquier, acquise en juin 2023. Sur ce semestre, la société enregistre une perte nette de 5,41 millions d'euros contre une perte de 3,33 millions d'euros un an plus tôt. L’Ebitda, en amélioration de 15%, s’élève à -4,672 millions d'euros contre -5,477 millions d'euros il y a un an.

Cette évolution s'explique essentiellement par l'augmentation du chiffre d'affaires, une réduction des charges de personnel, et la réduction des coûts liés aux voyages et déplacements.

Haffner Energy affiche une perte opérationnelle à 5,418 millions d'euros au 30 septembre 2024 contre une perte de 3,531 millions d'euros au 30 septembre 2023.

Le groupe dispose d'une trésorerie nette disponible de 3,637 millions d'euros au 30 septembre alors qu'une levée de fonds est en cours.

Sur la seconde partie de l'année, les équipes de Haffner Energy demeureront concentrées sur trois grandes priorités stratégiques.

La première est la mise en route opérationnelle de la production d'hydrogène vert sur le site de Marolles, qui conditionne la signature des premiers contrats attendus d'ici à la clôture de l'exercice 2024-2025,

La deuxième est la finalisation de la levée de fonds annoncée en juin dernier.

La troisième est la conversion en commandes de deux projets de production d'hydrogène, qui devrait survenir dès la production stabilisée d'hydrogène sur le site de Marolles.

Ces perspectives se traduisent notamment par une accélération progressive attendue du chiffre d'affaires à partir de la fin de l'exercice 2024-2025. Haffner Energy vise 145 millions d'euros au 31 mars 2027 et 385 millions d'euros au 31 mars 2028.

