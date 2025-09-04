 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Haffner Energy apporte des précisions sur les cessions réalisées par son principal actionnaire
04/09/2025

(AOF) - Haffner Energy a pris connaissance des interrogations soulevées par ses actionnaires sur des cessions d’actions récentes réalisées notamment par Haffner Participation SAS. Haffner Participation SAS, principal actionnaire de Haffner Energy, a procédé à la cession de 1,2 millions d’actions (soit 1,93% du capital) sur une période qui s’est étalée de mai à août 2025 compte tenu des périodes d’arrêt.

Cette opération s'explique par la nécessité, pour Haffner Participation, de procéder au remboursement, désormais finalisé, d'un crédit bancaire à court terme, mais également par la contribution au financement d'un projet personnel porté par Marc Haffner, président de Haffner Participation SAS.

L'opération a été réalisée dans le strict respect de l'engagement de conservation pris par Haffner Participation SAS lors de l'augmentation de capital d'avril 2025, lequel portait sur la totalité des actions détenues par Haffner Participation SAS avant cette levée de fonds.

Au 31 août 2025, Haffner Participation SAS conserve 18 999 000 actions soit 30,55% du capital et 39,04% des droits de vote théoriques et demeure ainsi le principal actionnaire de la société Haffner Energy. À cette même date, le capital de la Société Haffner Energy comportait 62 182 201 actions auxquelles étaient attachés 94 318 782 droits de vote théoriques.

" Les cessions de Haffner Participation SAS, strictement liées à des contraintes conjoncturelles extérieures à Haffner Energy, sont désormais achevées. Haffner Participation réaffirme sa confiance et son engagement constants en tant que principal actionnaire de la société Haffner Energy pour poursuivre la stratégie mise en œuvre par ses dirigeants ", a déclaré Marc Haffner, co-fondateur de Haffner Energy et président de la société Haffner Participation SAS.

