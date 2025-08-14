 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
HACK-Le piratage de l'unité technologique de UnitedHealth a touché 192,7 millions de personnes
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 19:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La cyberattaque subie par l'unité technologique de UnitedHealth Group UNH.N l'année dernière a touché 192,7 millions de personnes, a indiqué jeudi le site web du bureau des droits civils du ministère américain de la santé et des services sociaux (U.S. Department of Health and Human Services). En janvier, l'entreprise avait estimé que le piratage de Change Healthcare avait affecté les informations personnelles de 190 millions de personnes.

