Hachette Livre rachète la marque emblématique du Routard
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 16:42
Le Routard, co-créé en 1973 et édité par Hachette depuis 1975, est devenu la référence française des guides de voyage avec 160 titres, des beaux livres et une forte communauté de voyageurs. L'opération vise à assurer la continuité et le rayonnement durable de cette marque emblématique.
Philippe Gloaguen déclare céder 'avec confiance et fierté' le Routard à Hachette Livre, afin de préserver son esprit et son héritage. De son côté, Isabelle Magnac, directrice de la branche Hachette Illustré, s'engage à perpétuer 'l'excellence et l'esprit visionnaire' qui ont fait son succès.
Filiale du groupe Lagardère, Hachette Livre est le 3e éditeur mondial grand public, avec un chiffre d'affaires de 2873 MEUR en 2024 et une présence majeure en France, au Royaume-Uni, en Espagne et aux États-Unis.
Valeurs associées
|1,5145 EUR
|Euronext Paris
|-1,08%
A lire aussi
-
Le groupe Hachette Livre a annoncé vendredi l'acquisition "de la marque et des éléments de l'univers du Routard", numéro un incontesté des livres de voyage en France, dont il éditait déjà le guide depuis 1975. Le Routard, confondé en 1973 par Philippe Gloaguen, ... Lire la suite
-
(AOF) - Sopra Steria (-5,16% à 152,60 euros) Sopra Steria a reculé. La semaine dernière, l'entreprise de services du numérique a annoncé qu'elle était entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir Neocase afin de renforcer les activités de Sopra HR. En 2024, ... Lire la suite
-
La personnalité et le parcours du réfugié politique soudanais de 35 ans, accusé d'avoir tué trois jeunes garçons à l'arme blanche dans le centre-ville d'Angers une nuit de juillet 2022, ont été analysés vendredi, au premier jour de son procès devant les assises ... Lire la suite
-
Les dépenses dans l'IA explosent et devraient atteindre dans le monde environ 1.500 milliards de dollars en 2025, selon le cabinet américain Gartner, puis plus de 2.000 en 2026, soit près de 2% du PIB mondial. Ces investissements astronomiques posent question quant ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer