H2O se met en position d’attente face à ses porteurs de parts mécontents

(NEWSManagers.com) - H2O Asset Management ne se risque à aucun pronostic sur

les suites de l’assignation de ses filiales H2O AM Europe et H2O AM LLP

devant le tribunal de commerce de Paris par l’association Collectifs

Porteurs H2O.Les actifs des porteurs sont coincés depuis août 2020 dans les fonds de cantonnement (side pocket) de H2O AM, investis en obligations illiquides et invendables du groupe Tennor, que préside le financier allemand Lars Windhorst. Le collectif d’investisseurs a assigné l’ex-société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, co-fondée et dirigée par Bruno Crastes, fin septembre 2021. Ce, en vue de faire procéder à une expertise judiciaire sur la gestion de plusieurs fonds qui détenaient les obligations de 2015 à 2021 et d’être dédommagés du préjudice subi.

Ainsi que l’a révélé NewsManagers, le 8 juin dernier, le Tribunal de commerce de Paris a ordonné à H2O AM de transmettre plusieurs dizaines de documents relatifs à ses investissements dans les obligations du groupe Tennor – que la firme a récemment troqué en partie contre un pari risqué sur des obligations convertibles en actions d’une plateforme de réservation de véhicules BtoB avec chauffeurs – et à ses choix de gestion. L’instance a aussi nommé Eric Pinon, ex-président de l’Association française de la gestion (AFG), comme technicien constatant pour certifier les pièces qui seront transmises par l’ancien affilié de Natixis.H2O a, d’une certaine manière, réagi à la nouvelle dans

la publication des comptes 2021 d’H2O AM Europe que NewsManagers a pu

consulter. « Considérant que cette

nomination constitue une étape préliminaire avant une éventuelle action

en indemnisation et que si une telle action devait être intentée,

l'évaluation des pertes potentielles conduirait très probablement à des

débats complexes devant les tribunaux, la direction de H2O AM Europe

n’est pas en mesure d’estimer la probabilité du succès de la procédure,

ni de quantifier le montant éventuel à provisionner, ni d’estimer le

timing », est-il indiqué dans le rapport.

Contrôles « accrus » sur les paris russes Par ailleurs, le document revient sur l’impact, pour les fonds du gestionnaire, de l’invasion russe en Ukraine et des sanctions tant européennes qu’américaines vis-à-vis de Moscou. H2O AM Europe explique que « la fébrilité des marchés financiers a pour un temps impacté les performances des fonds H2O ». La firme maintient un pari long sur la dette russe et le rouble, la devise locale, dans ses fonds global macro. La valorisation de certains fonds comme H2O Multistratégies courant mars avait fait le yo-yo entre baisses et rebonds spectaculaires. Mais la filiale d’H2O AM l’assure, elle a « fortement accru son attention et ses contrôles sur son niveau d’exposition à la Russie (essentiellement sur le change et dans une moindre mesure sur des obligations) ainsi que sur ses prévisions de liquidité ».

Sur l’année 2021, H2O AM Europe affiche un bénéfice net de 11,8 millions d’euros. Ses frais de gestion dépassent les 71 millions d’euros et ses frais de performance avoisinent les 55 millions d’euros. La filiale est désormais chapeautée par une holding luxembourgeoise dans le cadre d’une réorganisation de la gouvernance de la société. Elle demeure la société de gestion de tête de sept fonds global macrod’H2O AM qui géraient 4,4 milliards d’euros d’encours à fin décembre 2021.

Les sept fonds cantonnés et un fonds alternatif, « tous en processus de liquidation », disposaient d’encours de 1,3 milliard d’euros à fin décembre 2021. H2O AM précise que ces fonds « ne donnent pas lieu à rémunération pour la société de gestion ».

Si la firme évoque des performances à deux chiffres pour

certains de ses fonds global macro en 2021, elle concède néanmoins que

ces performances « n’ont pas pu compenser la décollecte persistante dans les fonds H2O depuis le printemps 2020 »,

ce qui a eu pour effet une baisse des encours sous gestion non

quantifiée dans le rapport. La firme revendiquait 12,3 milliards d’euros

d’encours et 68 collaborateurs au 30 juin 2022. Sur ces deux dernières

années, H2O AM a vu ses encours reculer de 43% et s’est séparé d’un

quart de ses collaborateurs.