H2O AM va distribuer 70 millions d’euros aux porteurs des fonds cantonnés

Un an après un premier remboursement, H2O Asset Management va distribuer 70 millions d’euros « dans les prochaines semaines » aux porteurs de ses fonds cantonnés, dits SP pour side pockets . « Les modalités de ce nouveau remboursement seront détaillées à travers une lettre aux porteurs et une communication en amont aux différents partenaires d’H2O AM et aux intermédiaires », précise un communiqué de la société de gestion de Bruno Crastes et Vincent Chailley, publié dans la matinée du vendredi 26 janvier.

Le premier remboursement, qui a eu lieu en janvier 2023, devait porter sur 250 millions d’euros. Le montant global de la somme versée aux investisseurs bloqués n’a cependant pas été officialisé, et elle est estimée à la moitié du total annoncé.

Valorisation «estimative»

H2O AM a un total de sept fonds cantonnés. A leur création, ils étaient valorisés à 1,64 milliard d’euros. A fin décembre 2023, leur actif était estimé à environ 270 millions d’euros, d’après nos calculs. « Toute valorisation demeure donc estimative, et seule la liquidation permettra une valorisation exacte », souligne H2O AM. La société de gestion souligne que les valorisations estimées des fonds SP ont été revues à la hausse en date de fin décembre 2023 (environ 198 millions d’euros) par rapport à celles de fin novembre 2023.

Le scandale H2O AM a éclaté à l’été 2019. Il est apparu que les fonds étaient exposés à des actifs illiquides issus de la galaxie du financier allemand Lars Windhorst. En août 2020, la société de gestion a scindé ses fonds et créé des side pockets pour cantonner les actifs illiquides. L’objectif était de rembourser les porteurs de parts au fur et à mesure que ces actifs seraient cédés.

Le nouveau remboursement annoncé ne va pas empêcher la justice de suivre en cours. Le 20 décembre, l’association Collectif Porteurs H2O a annoncé avoir formellement déposé une plainte dans le cadre de l’affaire H2O-Lars Windhorst. Les sociétés poursuivies sont H2O AM LLP, H2O AM Europe SAS, H2O AM Holding, Natixis IM, KPMG et Caceis, devant le tribunal de commerce de Paris. Les plaignants estiment leur préjudice à 717 millions d’euros.