H2O AM recrute une responsable communication et marketing

(NEWSManagers.com) - Mélodie Blondel a annoncé en fin de semaine dernière sur Linked-In avoir rejoint H2O Asset Management en tant que responsable communication et marketing. Elle a intégré en octobre le département sales & marketing de Babak Abrar " pour un nouveau challenge avec des équipes expertes, impliquées et soudées " , écrit-elle.

Babak Abrar a rejoint récemment H2O AM après plus de 13 ans chez Natixis Investment Managers. Il est aussi membre du comité exécutif global de H2O AM.

Mélodie Blondel vient du groupe Primonial où elle a passé six années, dernièrement au poste de responsable communication externe. Entre 2012 et 2015, elle était marketing communications manager chez Natixis Global Asset Management.