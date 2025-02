H2O AM nomme une directrice commerciale pour les marchés allemand et autrichien

H2O AM annonce la nomination de Karina Perwald-Leroy en tant que directrice commerciale pour les marchés allemand et autrichien. Dans ses nouvelles fonctions, elle assumera la distribution et la commercialisation des fonds dans ces régions et assurera un service client au quotidien, en veillant à ce que les clients allemands et autrichiens disposent d'un interlocuteur dédié pour répondre à leurs besoins.

Elle rejoint l'équipe relations investisseurs d'H2O AM avec une solide expérience juridique et financière. Après avoir débuté sa carrière chez Freshfields Bruckhaus Deringer en 2003, elle a joué un rôle important dans la mise en place et la direction de départements juridiques au sein d'institutions financières réputées telles que State Street et le Groupe La Française.

Titulaire d'un doctorat en Droit économique international et du Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), elle avait rejointH2O AM en tant que Conseillère juridique en 2021.