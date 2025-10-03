H2O AM : nomination de Timothée Consigny au poste de Responsable Innovation en IA générative

(AOF) - H2O AM annonce la nomination de Timothée Consigny au poste de Responsable Innovation en Intelligence Artificielle Générative. Déjà Chief Technology Officer de la société, il pilotera l’intégration des capacités d’IA générative au sein du groupe H2O AM. H2O AM a, depuis 2023, commencé à intégrer l’IA générative comme un levier clé pour optimiser ses processus internes et accroître l’efficacité opérationnelle de plusieurs de ses départements.

En parallèle de cette nomination, H2O AM a également mis en place un comité de pilotage sur l'IA Générative. Celui-ci rassemble quatre membres aux profils à la fois variés et complémentaires, issus de la conformité, de la gestion, des risques et du service clients.