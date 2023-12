H2O AM: le collectif des porteurs lésés porte plainte

(AOF) - Plus de 6000 investisseurs professionnels et particuliers membres de l’association Collectif Porteurs H2O lésés par le scandale H2O annoncent assigner d’une part H2O AM LLP, H2O AM Europe SAS et H2O AM Holding et d’autre part Natixis IM, KPMG et Caceis devant le Tribunal de Commerce de Paris. Le collectif précise que cette décision se fonde sur des mois d'enquête approfondie, au cours desquels il a pu recueillir "des éléments démontrant la responsabilité des sociétés concernées" du groupe H2O, mais également "les défaillances de contrôle des tiers de confiance".

Le préjudice total, pour les 6 077 demandeurs est estimé à 717 millions d'euros.

Le collectif rappelle qu'entre 2015 et janvier 2020, les gestionnaires des fonds H2O ont investi 2,3 milliards d'euros dans des titres de dette privée illiquides, alors que ce type d'investissement était "non seulement interdit, mais de surcroit en totale contradiction avec la stratégie de gestion proposée aux investisseurs". En juin 2019, le scandale a été rendu public par un article du "Financial Times" révélant notamment des problèmes de liquidité de certains des fonds H2O, incitant des investisseurs à se retirer de ces derniers. En janvier 2023, l'AMF a prononcé une amende record de 93 millions d'euros contre H2O AM et ses dirigeants, mais les actifs illiquides, cantonnés dans des "side pockets" sont aujourd'hui "toujours inaccessibles aux investisseurs".