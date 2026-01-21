H2O AM lance Generative Global Macro

(AOF) - H2O AM annonce le lancement de Generative Global Macro, un fonds discrétionnaire qui intègre des outils d'IA générative pour aider à détecter des biais de finance comportementale. Ce nouveau véhicule s'inscrit dans l'ADN historique de la société de gestion, en combinant son approche Global Macro top-down et son expertise en finance comportementale.

Géré activement, le fonds vise une performance supérieure au taux quotidien ESTER +2,00% par an sur un horizon d'investissement recommandé de 3 ans (PRIIPS SRI 3). Il peut investir sur un large univers d'actifs — obligations souveraines et d'entreprises, actions et devises — avec un profil de risque annoncé comme modéré (VaR inférieure à 10%).

H2O AM précise que Generative Global Macro n'est pas un fonds thématique sur l'intelligence artificielle.

La société indique enfin que ses outils internes d'IA générative, Radar et Miroir, ne sont pas conçus pour produire automatiquement des signaux, des transactions ou des allocations. Ils sont destinés à appuyer l'analyse et la réflexion des gérants, sans se substituer à la décision humaine.