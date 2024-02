H2O AM intègre un ex-Natixis IM à la tête de la distribution Asie-Pacifique

H2O Asset Management vient de recruter Victor Kuoch en tant que directeur commercial et responsable de la distribution Asie-Pacifique. L’intéressé vient de Natixis IM, le futur ex-actionnaire de H2O AM. La société de gestion du groupe BPCE a dénoué ses liens avec H2O AM en mars 2022 - mais la cession de la participation résiduelle dans la boutique de Bruno Crastes (23,4?%) est toujours en cours, avec une sortie totale du capital d’ici à 2028, avait déclaré Tim Ryan, l’ex-directeur général de Natixis IM, à L’Agefi, en mars 2023 . Dans ce cadre, H2O AM a dû internaliser ses activités de distribution et de relations investisseurs qui étaient en partie assurées par Natixis IM. La société de gestion de BPCE détenait près de 50% de H2O AM avant le gel puis le cantonnement des fonds de ce dernier investis dans des actifs illiquides.

Victor Kuoch dirigeait jusqu’à présent l’équipe solutions d’investissement multi-assets de la région APAC de Natixis IM à Singapour. Chez H2O AM, il sera responsable du développement et des ventes de H2O AM dans la région Asie-Pacifique. Il restera basé à Singapour, où H2O AM s’est installé en 2019. Victor Kuoch travaillera dans l’équipe de Babak Abrar, directeur des ventes et du marketing, qui vient également de Natixis IM et a rejoint H2O AM en octobre 2021.