H1 25 : Changement de modèle d'affaires mis en œuvre (Drone Volt)

H1 25 : Changement de modèle d'affaires mis en œuvre

PUBLICATION RES./CA

Drone Volt a entériné son nouveau statut avec cette publication semestrielle. Le groupe a réitéré ses prévisions d’EBITDA positif pour l’exercice 2025, renforçant notre conviction qu’il sera en mesure de compenser la première moitié de l’année facialement difficile. Le groupe a considérablement renforcé son bilan, remporté de nouvelles commandes et réussi à pénétrer le marché américain avec l’aide de ses actionnaires de référence américains. Nous réitérons notre recommandation positive sur le titre, surfant sur les drones souverains et la frénésie de dépenses en matière de défense/sécurité.

ACTUALITÉ

Comme déjà annoncé, les ventes ont diminué de 82% pour atteindre 4,136 millions d’euros, la distribution ayant chuté encore plus que prévu à 1,3 million d’euros au premier semestre 2025, contre 21,8 millions d’euros, tandis que les drones internes et les services ont connu une forte croissance, passant de 1,5 million d’euros à 2,9 millions d’euros.

Cependant, la marge brute n’a diminué que de 19% pour atteindre 1,8 million d’euros (en dessous de nos attentes de 2,2 millions d’euros), soutenue par l’augmentation de 76% du résultat brut de Drone Volt Factory, Services et Academy à 1,622 million d’euros, compensant partiellement la diminution du résultat brut de la distribution de 1,3 million d’euros à 0,2 million d’euros.

Le groupe a réitéré ses prévisions d’EBITDA>0 pour l’exercice 2025.

ANALYSE

Un statut de détaillant en voie de disparition

Cette publication confirme clairement le nouveau statut de Drone Volt, qui est passé d’un statut de détaillant de drones à celui de fabricant de drones et de fournisseur de services. Ces nouvelles activités génèrent désormais plus du double du niveau de ventes de la distribution. Ce nouveau statut assumé est également visible dans la granularité des chiffres divulgués pour ses nouvelles activités pour la première fois dans une publication semestrielle. Bien que nous n’ayons pas encore de chiffres absolus, nous savons que la croissance a été (sans surprise) forte du côté de la fabrication (+70%) grâce à son best-seller, HERCULES 20, mais aussi à son HELIPLANE et LINEDRONE. Les services ont également fortement augmenté de plus de 100% grâce à une bonne dynamique en France et à l’international avec le Canada notamment, bien que sa part des ventes puisse être légèrement inférieure à celle de la fabrication (environ 40% à notre avis).

Une impressionnante hausse des marges

Sans surprise, le nouveau focus sur les services à haute marge et les activités de fabrication de drones (57% de marge brute) a conduit à une multiplication par quatre de la marge à 44% alors que l’entreprise réduit son activité de distribution (16% de marge brute). Le changement de modèle d’affaires que l’entreprise a entrepris nous semble donc plus durable et financièrement attractif car les services répondent à un véritable besoin commercial de ses clients avec une offre différenciée grâce à ses drones maison (comme le LINEDRONE pour l’inspection des câbles) et la fabrication devrait bénéficier d’un fort effet de levier opérationnel suite aux récentes commandes annoncées.

Une solide position financière suite à la dernière augmentation de capital

Drone Volt a annoncé il y a une semaine une nouvelle augmentation de capital de 12,4 millions d’euros, avec un bon de souscription d’action attaché à chaque action, de la part d’investisseurs américains et européens, créant ainsi effectivement 15,3 millions d’actions. Cela pourrait entraîner une dilution de 42% des actionnaires existants une fois les bons de souscription d’actions exercés mais pourrait apporter environ 12 millions d’euros de financement supplémentaire.

Néanmoins, cette levée de capitaux est intéressante d’un point de vue financier car elle permet à Drone Volt de renforcer son bilan de manière durable tout en diversifiant sa structure de capital avec des actionnaires basés aux États-Unis une fois de plus. Ces actionnaires américains ne contribuent pas seulement au développement de Drone Volt en apportant de l’argent frais mais ont également aidé à percer sur le très attractif marché américain, le plus grand pour les fabricants de drones et désormais libre de la concurrence chinoise (une aubaine pour le drone Kobra !). Cette injection de liquidités pourrait même soutenir la croissance par acquisitions selon l’entreprise, ce qui est mentionné pour la première fois et est un signe clair d’une solide position financière.

Des commandes récentes soutiennent une perspective inchangée

Nous sommes confiants que le groupe atteindra ses objectifs grâce aux nombreuses commandes annoncées au cours des trois derniers mois pour tous ses drones maison ainsi que pour les services, dont un contrat massif de 6 millions d’euros sur 3 ans à l’international. D’après notre compréhension, il s’agit d’un contrat de type B2B2C, où un distributeur situé quelque part à l’étranger s’engage à acheter au moins 2 millions d’euros de Hercules 20, Kobra et Heliplane au cours des 3 prochaines années. Cela est très positif car il s’agit de la première grosse commande pour ses drones impliquant notamment le drone Kobra (qui n’a pas encore contribué aux résultats de Drone Volt) et devrait stimuler les marges de Drone Volt car il s’agit d’une activité à fort effet de levier opérationnel. Le récent lancement du Drone Volt Kobra aux États-Unis grâce à un partenariat avec un fabricant local devrait également aider à gagner plus de commandes car il permet de servir le marché américain plus rapidement, de répondre à des exigences de souveraineté plus strictes et probablement plus important encore d’éviter les tarifs.

IMPACT

Nous mettrons à jour nos estimations pour tenir compte de ces chiffres, mais cela ne devrait pas changer de manière significative notre prix cible étant donné que les prévisions ont été réitérées, soutenues par de nouvelles commandes.