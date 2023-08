Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&R Block: dividende relevé avec les résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 16/08/2023 à 09:50









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, H&R Block a annoncé mardi soir une augmentation de 10% de son dividende trimestriel à 0,32 dollar par action, soit sa septième hausse en sept ans. Il sera payable le 4 octobre aux actionnaires inscrits au 7 septembre.



Le cabinet américain de services fiscaux affiche un BPA ajusté des activités poursuivies en hausse de 8,8% à 3,82 dollars pour son exercice 2022-23, ainsi qu'un EBITDA non GAAP de 915 millions de dollars contre 890 millions au titre de l'année précédente.



A 3,47 milliards de dollars, ses revenus sont restés stables (+0,3%), une baisse des produits tirés d'Emerald Card ayant été compensée par la hausse de ceux tirés de la préparation assistée de déclarations de revenus aux États-Unis.



Pour son exercice 2023-24, H&R Block anticipe un BPA ajusté entre 4,10 et 4,30 dollars, un EBITDA de l'ordre de 930 à 965 millions de dollars, ainsi que des revenus dans une fourchette de 3,53 à 3,585 milliards.





