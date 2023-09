Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M: ventes moins bonnes que prévu au troisième trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 10:24









(CercleFinance.com) - H&M a fait état vendredi de ventes inférieures aux attentes lors du troisième trimestre de son exercice fiscal, ce qui n'empêche pas le groupe suédois de prêt-à-porter de se dire en bonne voie dans la réalisation d'une marge opérationnelle de 10% à horizon 2024.



De juin à août, ses ventes ont progressé de 6% à 60,1 milliards de couronnes, alors que les analystes anticipaient un chiffre autour de 64 milliards de couronnes.



En devises locales, ses ventes ressortent stables, une performance là encore inférieure à la prévision de 5% qui était visée par le marché.



Dans son communiqué, le géant de l'habillement assure toutefois que ses efforts visant à atteindre une marge d'exploitation de 10% en 2024 évoluent dans la bonne direction.



Il ajoute avoir porté une attention particulière à sa rentabilité et au niveau de ses stocks au cours du trimestre écoulé.



'Cela va dans le sens de notre point de vue selon lequel H&M a récemment accordé la priorité à ses marges plutôt qu'à ses volumes', réagissent ce matin les analystes de RBC.



D'après leurs recherches, H&M se serait positionné à des niveaux de prix supérieurs durant la saison estivale en ne consentant qu'à des promotions de 10% contre une moyenne habituelle de 20% à cette période de l'année.



A 10h20, le titre évoluait malgré tout en baisse de plus de 4% à la Bourse de Stockholm.





