H&M: recul de plus de 21% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 09:00









(CercleFinance.com) - H&M (Hennes & Mauritz) publie un BPA de 2,48 couronnes suédoises au titre de son deuxième trimestre comptable (clos fin mai), contre 3,15 couronnes un an auparavant, ainsi qu'une marge opérationnelle en retrait de 1,5 point à 10,4%.



Pénalisée par des facteurs externes comme l'appréciation du dollar et des coûts de fret plus élevés, ainsi que par des investissements dans l'offre aux clients, la marge brute de la chaine de prêt-à-porter s'est tassée de 0,9 point à 55,4%.



A 56,7 milliards de couronnes, son chiffre d'affaires a diminué de 5% en données totales, mais augmenté de 1% en monnaies locales (+3% en excluant l'effet des fermetures de points de vente au cours des 12 derniers mois).



Le groupe suédois ajoute que sur son mois de juin, il estime à +3% la croissance de son chiffre d'affaires en monnaies locales en comparaison annelle, et ce malgré un effet calendaire négatif d'environ un point de pourcentage.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.