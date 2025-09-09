 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 760,00
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

H&M présente sa collection automne-hiver 2025
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 17:38

(Zonebourse.com) - H&M annonce la présentation de sa collection H&M Atelier Automne-Hiver 2025, axée sur une garde-robe masculine moderne et sophistiquée.

La ligne mêle influences workwear, références classiques du tailoring et touches utilitaires, dans des silhouettes amples et superposées.

Les matières nobles comme le velours, la laine et le coton dense se déclinent dans une palette automnale allant du beige au cognac, avec des accents vert émeraude.

Ana Hernández, designer menswear chez H&M Atelier, souligne 'l'aisance avec laquelle la collection marie des éléments contrastés'.

La gamme sera disponible dès le 2 octobre 2025 en ligne et dans une sélection de magasins H&M.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank