H&M: les efforts sur la rentabilité paient, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 10:32

(CercleFinance.com) - Hennes & Mauritz (H&M) a fait état mercredi d'une hausse plus forte que prévu de son bénéfice opérationnel au troisième trimestre de son exercice fiscal, le groupe suédois ayant concentré ses efforts sur sa rentabilité plutôt que sur la croissance de ses ventes.



Sur les trois mois clos fin août, son résultat d'exploitation a bondi à 4,7 milliards de couronnes, contre 1,6 milliard un an plus tôt, un chiffre supérieur aux attentes des analystes, qui prévoyaient 4,6 milliards.



Sa marge brute s'est améliorée en parallèle à 50,9%, contre 49% un an plus tôt.



H&M dit avoir réalisé sur le trimestre des ventes nettes de 60,9 milliards de couronnes, soit une progression de 6%, toutefois ramenée à une quasi-stabilité une fois exprimées en devises locales.



'Notre attention s'est focalisée durant ce trimestre sur la rentabilité et l'efficience de nos stocks, ce qui a permis de générer un solide flux de trésorerie et de favoriser l'évolution de nos résultats', a expliqué Helena Helmersson, la directrice générale.



Petite ombre au tableau, le distributeur évoque un démarrage au ralenti de sa collection d'automne en raison de la météo particulièrement chaude constatée en Europe au mois de septembre.



Après l'annonce de ces résultats, le titre du numéro deux mondial du prêt-à-porter progressait de plus de 6% mercredi matin à la Bourse de Stockholm, signant la plus forte hausse de l'indice de référence suédois OMXS30.