H&M: le bénéfice déçoit au troisième trimestre

(CercleFinance.com) - Hennes & Mauritz a fait état jeudi matin d'un bénéfice imposable nettement en deçà des attentes du marché au titre de son troisième trimestre fiscal, notamment en raison d'importantes dépenses marketing.



Le géant suédois du prêt-à-porter annonce que son bénéfice avant impôts est ressorti en baisse à 3,1 milliards de couronnes suédoises (274 millions d'euros) sur les trois mois clos fin août, contre 4,4 milliards un an auparavant.



Le consensus visait, lui, 4,2 milliards.



Le groupe a pâti principalement d'une hausse de 1% de ses dépenses commerciales et administratives, qui ont atteint 26,6 milliards de couronnes sur le trimestre, soit une augmentation de 4% en monnaie locale.



Dans son communiqué, H&M indique que les charges liées à la fermeture de son site de déstockage en ligne Afound ont également pesé sur ses profits.



Indicateur très suivi au niveau du secteur, sa marge brute s'est certes améliorée à 51,1%, contre 50,9% un an plus tôt, mais cette progression est inférieure aux prévisions des analystes.



Le chiffre d'affaires, qui ressort en baisse à 59 milliards de couronnes contre 60,9 milliards un an auparavant, s'avère lui aussi inférieur au consensus de 60,4 milliards.



La chaîne d'habillement, fortement concurrencée par Zara (Inditex), indique que sa collection d'automne a été particulièrement bien reçue par les consommateurs.



Ce constat l'amène à prévoir une croissance des ventes de 11% (en monnaie locale) en septembre d'une année sur l'autre, ce qui ne semblait pas suffisant pour freiner la baisse de son titre jeudi matin en Bourse de Stockholm.



L'action cède actuellement plus de 6%, signant au passage l'une des plus mauvaises performances de l'indice paneuropéen STOXX Europe 600.





