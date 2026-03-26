H&M-Le bénéfice d'exploitation dépasse les attentes au T1

H&M HMb.ST a fait état jeudi d'une hausse plus importante que prévu de son bénéfice d'exploitation pour le premier trimestre et a indiqué s'attendre à une augmentation de 1% de ses ventes en mars en devises locales.

Le distributeur de mode suédois affiche un bénéfice d'exploitation en hausse pour le troisième trimestre consécutif, à 1,51 milliard de couronnes suédoises (140 millions d'euros).

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice d'exploitation de 1,39 milliard, selon les données LSEG, tandis que le groupe a affiché 1,20 milliard de couronnes suédoises l'année précédente.

(Rédigé par Greta Rosen Fondahn; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)