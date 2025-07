H&M: lance une collection avec Zlatan Ibrahimovi? information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 11:39









(CercleFinance.com) -

H&M annonce que sa marque H&M Move s'associe à la légende du football Zlatan Ibrahimovi? pour lancer une nouvelle collection d'entraînement baptisée ' Selected by Zlatan ', disponible dès le 10 juillet.



Fruit d'un échange créatif étroit entre Zlatan et l'équipe design de H&M Move, la collection propose des vêtements masculins alliant confort et performance, adaptés à la salle de sport comme au quotidien. ' H&M Move sait ce que je veux : des pièces fortes, épurées, qui parlent d'elles-mêmes. Cette collection le prouve ', a commenté Zlatan Ibrahimovi?.



Inspirée par l'Empire romain, la ligne se distingue par ses finitions minérales, une typographie impériale et un logo co-brandé exclusif. Les pièces phares incluent un haut d'entraînement sans coutures à l'aspect patiné et des shorts extensibles à double épaisseur avec imprimé marbre, assortis à un débardeur en mesh.





