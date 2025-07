H&M: l'IA générative pour réinventer la mode information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 12:40









(CercleFinance.com) - H&M annonce poursuivre son exploration des technologies créatives en dévoilant une première série d'images mettant en scène des jumeaux numériques dans des capitales de la mode, illustrant 'un denim à la fois saisonnier et intemporel'.



Réalisé avec une équipe dédiée, ce projet vise à démontrer comment l'IA générative peut enrichir et sublimer le processus créatif.



















Jörgen Andersson, Chief Creative Officer de H&M, explique que l'enseigne souhaite ' explorer des technologies émergentes comme l'IA générative pour amplifier la créativité et repenser la manière de présenter la mode ', tout en restant fidèle à son identité ' centrée sur l'humain '.



Le photographe Johnny Kangasniemi se dit enthousiasmé par cet outil qui vient compléter son propre travail, tandis que la mannequin Vanessa Moody salue une initiative ' professionnelle, collaborative et transparente '. Le premier volet est lancé ce 2 juillet, et d'autres déclinaisons sont prévues à l'automne dans différentes villes.





























Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.