 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

H&M fait mieux que prévu au 4e trimestre, mais la reprise reste inégale
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 10:22

H&M s'inscrit en légère hausse jeudi matin à la Bourse de Stockholm suite à la publication de résultats trimestriels ressortis au-dessus des attentes, une performance toutefois contrebalancée par un début d'exercice 2025/2026 jugé plutôt timide par les professionnels.

Vers 9h40, le titre du groupe d'habillement suédois avance de 0,4%, une progression en ligne avec son indice sectoriel de référence, le STOXX Europe 600 Consumer Discretionary qui prend 0,3% au même moment. L'action affiche encore des gains de l'ordre de 30% sur les 12 derniers mois.

Dans un communiqué publié ce matin, Hennes & Mauritz indique avoir dégagé sur la période allant de septembre à novembre, son quatrième trimestre fiscal, un bénéfice opérationnel en hausse de 38% à 6,36 milliards de couronnes suédoises, à la faveur notamment d'un repli de 3% de ses dépenses commerciales et administratives.

Sa marge brute s'est par conséquent améliorée à 55,9%, contre 54,6% un an plus tôt, là où les analystes tablaient en moyenne sur 55,7%.

Exprimé en monnaies locales, le chiffre d'affaires a augmenté de 2% pour s'établir à 59,22 milliards de couronnes, une performance là encore supérieure au consensus qui visait une croissance de 1,3%.

Daniel Ervér, le directeur général du confectionneur, justifie ces solides performances par l'amélioration de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, marquée par une meilleure offre produit, une bonne maîtrise des coûts, une optimisation des stocks, des achats plus efficaces et une réactivité plus vive face aux tendances du marché, autant d'éléments qui lui ont permis de compenser un environnement décrit comme "difficile".

"H&M a adopté un certain nombre de mesures en vue d'améliorer son offre, ce qui devrait, avec le temps, se traduire par de meilleures performances commerciales", commentent ce matin les analystes de RBC.

"Cependant, de nombreux éléments doivent s'améliorer simultanément et, selon nous, la reprise reste jusqu'à présent quelque peu inégale", constate la banque canadienne.

De fait, H&M a prévenu ce matin qu'il s'attendait à un repli de l'ordre de 2% de ses ventes en monnaies locales sur la période allant du 1er décembre au 31 janvier, une prévision prudente qu'il explique par le contrecoup des promotions du "Black Friday" (qui se sont terminées à la fin du mois de novembre) et par le calendrier défavorable du Nouvel An chinois, qui doit tomber en février cette année.

Du point de vue de RBC, les investisseurs vont devoir encore faire preuve de patience, même si le groupe est parvenu à générer sur le trimestre écoulé une marge d'exploitation de plus de 10%, à 10,7% contre 8,4% fin 2024.

"H&M dispose du potentiel en vue d'atteindre à terme son objectif d'une marge opérationnelle à deux chiffres, grâce aux progrès réalisés au niveau de la marge brute et à de nouvelles mesures d'efficacité en matière de coûts, mais nous considérons qu'il s'agit d'un développement plutôt envisageable dans une optique de moyen ou long terme", prévient l'établissement financier.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank