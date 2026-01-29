H&M fait mieux que prévu au 4e trimestre, mais la reprise reste inégale
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 10:22
Vers 9h40, le titre du groupe d'habillement suédois avance de 0,4%, une progression en ligne avec son indice sectoriel de référence, le STOXX Europe 600 Consumer Discretionary qui prend 0,3% au même moment. L'action affiche encore des gains de l'ordre de 30% sur les 12 derniers mois.
Dans un communiqué publié ce matin, Hennes & Mauritz indique avoir dégagé sur la période allant de septembre à novembre, son quatrième trimestre fiscal, un bénéfice opérationnel en hausse de 38% à 6,36 milliards de couronnes suédoises, à la faveur notamment d'un repli de 3% de ses dépenses commerciales et administratives.
Sa marge brute s'est par conséquent améliorée à 55,9%, contre 54,6% un an plus tôt, là où les analystes tablaient en moyenne sur 55,7%.
Exprimé en monnaies locales, le chiffre d'affaires a augmenté de 2% pour s'établir à 59,22 milliards de couronnes, une performance là encore supérieure au consensus qui visait une croissance de 1,3%.
Daniel Ervér, le directeur général du confectionneur, justifie ces solides performances par l'amélioration de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, marquée par une meilleure offre produit, une bonne maîtrise des coûts, une optimisation des stocks, des achats plus efficaces et une réactivité plus vive face aux tendances du marché, autant d'éléments qui lui ont permis de compenser un environnement décrit comme "difficile".
"H&M a adopté un certain nombre de mesures en vue d'améliorer son offre, ce qui devrait, avec le temps, se traduire par de meilleures performances commerciales", commentent ce matin les analystes de RBC.
"Cependant, de nombreux éléments doivent s'améliorer simultanément et, selon nous, la reprise reste jusqu'à présent quelque peu inégale", constate la banque canadienne.
De fait, H&M a prévenu ce matin qu'il s'attendait à un repli de l'ordre de 2% de ses ventes en monnaies locales sur la période allant du 1er décembre au 31 janvier, une prévision prudente qu'il explique par le contrecoup des promotions du "Black Friday" (qui se sont terminées à la fin du mois de novembre) et par le calendrier défavorable du Nouvel An chinois, qui doit tomber en février cette année.
Du point de vue de RBC, les investisseurs vont devoir encore faire preuve de patience, même si le groupe est parvenu à générer sur le trimestre écoulé une marge d'exploitation de plus de 10%, à 10,7% contre 8,4% fin 2024.
"H&M dispose du potentiel en vue d'atteindre à terme son objectif d'une marge opérationnelle à deux chiffres, grâce aux progrès réalisés au niveau de la marge brute et à de nouvelles mesures d'efficacité en matière de coûts, mais nous considérons qu'il s'agit d'un développement plutôt envisageable dans une optique de moyen ou long terme", prévient l'établissement financier.
A lire aussi
-
Déforestation, surpêche, recul réglementaire : la biodiversité subit déjà des pressions majeures tandis que certaines politiques freinent la transition. Malgré ce contexte, entreprises et finance poursuivent leurs engagements environnementaux. Le point sur les ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,07% pour le Dow Jones .DJI , de 0,22% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,3% pour le Nasdaq .IXIC . * MICROSOFT
-
Le baril de pétrole Brent a franchi jeudi la barre des 70 dollars pour la première fois depuis septembre, porté par les menaces de Donald Trump d'une intervention en Iran, susceptible de perturber la production du pays et l'approvisionnement mondial. "Cette évolution ... Lire la suite
-
Des personnes se recueillent autour d’un mémorial improvisé pour Alex Pretti, un infirmier américain de 37 ans qui a été abattu par des agents fédéraux à Minneapolis
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer