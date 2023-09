Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M: en forte hausse après l'analyse de Barclays information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 17:35









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de plus de 4% après l'analyse positive de Barclays. L'analyste réaffirme son conseil 'surpondérer' et son objectif de cours de 200 couronnes suédoises sur H&M, affichant sa confiance à l'approche de la publication des résultats de la chaine de prêt-à-porter pour son troisième trimestre comptable, le 27 septembre.



'Nous nous attendons à ce que ces résultats soient plus résilients que ne le suggèrerait la faible croissance récente des ventes, tandis que les marchandises en stocks diminueront aussi probablement davantage', prévoit ainsi le broker.



Barclays considère que le flux de nouvelles négatives est déjà largement intégré dans les niveaux actuels du cours de l'action. Néanmoins, il indique abaisser légèrement ses hypothèses de BPA pour le groupe suédois.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.