H&M: célèbre ses collaborations avec des rééditions limitées

(CercleFinance.com) - H&M annonce qu'a l'occasion du 20è anniversaire de ses collaborations avec des créateurs invités, elle revisite aujourd'hui ses collections collaboratives les plus légendaires et les plus appréciées à travers une sortie spéciale d'articles d'occasion.



' Notre objectif était de faire découvrir le monde de la mode aux consommateurs du monde entier, tout en mettant en valeur notre lien avec un design fort, réfléchi et original. Cela correspond à l'éthique de H&M : la qualité et la créativité doivent être accessibles à tous ', soulilgne Ann-Sofie Johansson, conseillère créative, H&M.



Désormais, les amateurs de mode ont une seconde chance d'accéder à des pièces emblématiques issues de ces collaborations marquantes grâce à l'initiative de pré-vente de H&M. Les articles ont été achetés grâce à des partenariats avec la place de marché en ligne de pré-vente Sellpy et des détaillants vintage mondiaux.



' En travaillant avec des pièces d'occasion, nous pouvons proposer ces collections aux fans de mode tout en faisant découvrir à une nouvelle génération des moments de mode emblématiques de H&M et des plus grands talents du design au monde ', explique Jörgen Andersson, directeur créatif.



La sélection exclusive contient des pièces de tout le spectre des créateurs invités de H&M, de Viktor & Rolf à Versace, de Marni à Moschino, de Stella McCartney à Sonia Rykiel. Les pièces d'occasion seront lancées dans une série de dropshippings dans sept magasins du monde entier et en ligne.





