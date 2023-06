Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M: bon démarrage des ventes d'été, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 10:52









(CercleFinance.com) - Hennes & Mauritz (H&M) a fait état jeudi de ventes trimestrielles inférieures aux attentes, mais évoqué un bon démarrage de sa collection d'été, ce qui soutenait son cours de Bourse.



Sur la période mars-mai, deuxième trimestre de son exercice fiscal, le géant suédois de l'habillement a enregistré des ventes nettes en hausse de 6% à 57,6 milliards de couronnes suédoises (environ cinq milliards d'euros), contre un consensus établi à 58,4 milliards.



Mesuré en monnaies locales, son chiffre d'affaires net est resté relativement stable.



Le groupe explique que ses ventes sur le trimestre écoulé ont été affectées par des conditions météo défavorables, mais souligne que son activité a connu un bon démarrage au mois de juin.



Suite à ces précisions, l'action H&M grimpait de plus de 6% jeudi matin à la Bourse de Stockholm.



Le distributeur prévoit de dévoiler ses résultats semestriels le 29 juin.





