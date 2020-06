Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M accuse une perte un peu plus importante que prévu au T2 Reuters • 26/06/2020 à 10:18









H&M ACCUSE UNE PERTE UN PEU PLUS IMPORTANTE QUE PRÉVU AU T2 STOCKHOLM (Reuters) - Le géant suédois du prêt-à-porter H&M a fait état vendredi d'une perte avant impôts légèrement plus importante que prévu sur le deuxième trimestre en raison de l'impact sur son activité de l'épidémie de coronavirus et des fermetures de magasins décidées pour enrayer la crise sanitaire. La perte avant impôts s'élève à 6,5 milliards de couronnes suédoises (610 millions d'euros) sur le trimestre clos à fin mai contre un bénéfice de 5,9 milliards de couronnes à la même période un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur une perte de 6,4 milliards de couronnes, selon les données Refinitiv. H&M, qui avait averti le mois dernier qu'il accuserait une perte sur son deuxième trimestre, a expliqué avoir augmenté ses promotions, ce qui a pesé sur la marge brute, et prévenu que les démarques se poursuivraient sur le troisième trimestre afin d'écouler les stocks. "Etant donné qu'il existe une surabondance de produits de printemps dans l'ensemble de l'industrie et que le marché reste affaibli, nous prévoyons que les démarques par rapport aux ventes augmenteront à nouveau au troisième trimestre", a déclaré la directrice générale, Helena Helmersson. H&M a indiqué que 7% de ses plus de 5.000 magasins dans le monde restaient temporairement fermés, contre environ 80% au plus fort de la crise sanitaire. Le groupe a déclaré qu'il accélérerait les fermetures de magasins et ouvrirait moins de nouvelles boutiques cette année que prévu, ce qui conduira une réduction nette du nombre de magasins. A la Bourse de Stockholm, l'action H&M gagnait 1% vendredi dans les premiers échanges. (Anna Ringstrom, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.