H.C. Wainwright et Needham relèvent les objectifs de cours pour Ondas Holdings
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 14:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte de l'article pour ajouter les mots supprimés au 5ème point)

20 janvier - ** Le courtier H.C. Wainwright relève son objectif de cours sur Ondas Holdings ONDS.O à 25 $ contre 12 $, ce qui représente une hausse de 105,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le portefeuille de produits, les capacités technologiques et le bilan de la société la placent en position de remporter d'importantes commandes commerciales et militaires sur un marché potentiel de plus de 7 milliards de dollars par an, qui pourrait atteindre 100 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie

** La société de courtage relève également ses estimations pour le chiffre d'affaires d'Ondas en 2030 à 1,1 milliard de dollars, contre 453 millions de dollars, et pour le chiffre d'affaires en 2037 à 7,9 milliards de dollars, contre 2,6 milliards de dollars

** La société de courtage Needham relève son objectif de cours sur ONDS à 17 $ contre 12 $, ce qui implique une hausse de ~40% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les huit sociétés de courtage qui couvrent le titre recommandent une note d'au moins "acheter"; le titre a un objectif de cours médian de 17 $, selon les données compilées par LSEG

** L'ONDS a augmenté de 281,3 % en 2025

