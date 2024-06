H.C. Wainwright & Co. initie la couverture de Medincell avec une recommandation à l’achat

Le département Recherche de H.C. Wainwright & Co., l’une des principales banques d’investissement dans le secteur de la santé aux États-Unis, a initié la couverture de Medincell



L'équipe d’analystes de HC Wainwright & Co, dirigée par Raghuram Selvaraju, Ph.D., recommande le titre Medincell à l’achat avec un objectif de cours de 24 €, soit +80% par rapport au prix de clôture d’hier



Christophe Douat, président du directoire de Medincell, déclare : « L’initiation de couverture réalisée par l’équipe d’analystes de H.C. Wainwright& Co. et leur recommandation à l’achat témoignent du potentiel de Medincell. Cette initiation souligne l’intérêt croissant pour Medincell de la part du secteur biopharmaceutique aux Etats-Unis et participe à notre stratégie de renforcement notre visibilité auprès des investisseurs américains. »