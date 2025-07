Guyana: Chevron victorieux face à ExxonMobil, finalise l'achat de Hess

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Un tribunal arbitral a donné raison au groupe pétrolier américain Chevron face à son compatriote ExxonMobil, qui lui disputait la propriété d'un immense champ au Guyana, une victoire qui lui a permis de finaliser le rachat du groupe Hess.

Chevron "a finalisé son acquisition du groupe Hess à la suite de la réalisation de toutes les conditions nécessaires, y compris l'arbitrage favorable concernant l'actif de Hess au large du Guyana", a indiqué vendredi le groupe, dans un communiqué.

Il avait annoncé fin 2023 le rachat de Hess pour 53 milliards de dollars, en étant particulièrement motivé par sa part dans l'immense champ offshore Stabroek.

Ce nouvel Eldorado de l'exploitation pétrolière appartenait à ExxonMobil (45%), à l'entreprise chinoise Cnooc (25%) et à Hess (30%). Chacun pouvait refuser l'acquisition du champ par une tierce partie, argument avancé par ExxonMobil pour repousser les velléités de Chevron.

Leur différend a fait l'objet d'une longue procédure d'arbitrage, qui vient de trancher en faveur de Chevron.

Ce dernier avait indiqué dès février 2024 qu'il pourrait renoncer à Hess en cas de décision défavorable à son encontre.

"Nous sommes en désaccord avec l'interprétation du tribunal de l'ICC (la Chambre de commerce internationale, NDLR) mais nous respectons l'arbitrage et le processus de résolution du litige", a réagi un porte-parole d'ExxonMobil, auprès de l'AFP, déplorant un "mauvais précédent".

"Etant donnée la valeur importante que nous avons créée dans le développement des ressources au Guyana, nous pensons que nous avions un devoir évident d'avancer nos droits de préemption", a-t-il poursuivi, soulignant qu'il s'agissait de protéger les gros investissements réalisés "à un moment où personne ne savait le succès que cette entreprise allait devenir".

Le champ, considéré comme la plus importante découverte depuis dix ans et qui renferme plus de 11 milliards de barils équivalent pétrole, appartient donc désormais à ExxonMobil (45%), à Cnooc (25%) et à Chevron (30%).

"Nous souhaitons la bienvenue à Chevron", a relevé le porte-parole d'ExxonMobil.

Vers 15H00 GMT, l'action Chevron cédait 0,16% et celle d'ExxonMobil reculait de 1,06% à la Bourse de New York.

Concernant l'intégration de Hess, Chevron a indiqué vendredi qu'il allait émettre environ 301 millions d'actions pour échanger avec les actionnaires de Hess - 1,0250 action Chevron pour une Hess -.

Cette absorption devrait être positive sur le flux de trésorerie rapporté par action dès 2025 et devrait dégager un milliard de dollars de synergies de coûts, en rythme annuel, d'ici la fin de l'année.

Le budget d'investissement à disposition de Chevron dans son nouveau périmètre devrait se situer entre 19 et 22 milliards de dollars.